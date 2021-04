Drukke cijferweek in verschiet

Het cijferseizoen is volop aan de gang en toetst of de verwachtingen in lijn liggen met de consensus. Slechts 1 cijfer onderscheid zich duidelijk: de groeiraming van ruim 10% in de VS voor komende maanden na heropening economie. Dit o.a. door invoering- en uitwerking van overheidsstimuleringskapitaal, anderzijds besteding van opgepotte spaartegoeden welke direct bijdragen aan economische groei. Vraag in hoeverre hier op vooruitgelopen is, en in welke mate men bereid is het gespaarde vermogen aan te wenden consumptieve bestedingen. Daarnaast speelt nog het plan van Jo Biden (profittax).

Als dit plan concreet- en specifieker is, heeft dat directe invloed op het rendement. Mogelijk zouden beleggers op voorhand winsten kunnen verzilveren en profiteren van het huidige mildere regime. Ook spanningen rond de Oekraïne zijn nog aanwezig. Militair- en politiek beladen situaties kunnen van invloed zijn mocht de situatie escaleren. Nieuws- of erger nog, gericht fakenieuws door partijen kunnen het (belegging)vertrouwen aantasten en de beurs aanzienlijke schade berokkenen. Jo Biden kondigde nieuwe Russische sancties aan en Russische partijen hebben dollarbelangen gedecimeerd met als gevolg daling van de dollar t.o.v. keyvaluta’s. De verschillende internationale indexen (o.a. AEX) blijven op niveau maar worden in beginsel ‘gegijzeld’ door ‘chippers’ (technologie aandelen). Tekorten en verhoogde groeivoorspellingen stuwen de sector omhoog welke een zware weging heeft in de indexen. De rest van het Indexmandje wordt vanzelf meegetrokken met hogere indexstanden tot gevolg. Bitcoin en andere crypto’s hebben forse tikken moeten incasseren maar zijn op moment van schrijven min of meer ‘stabiel’. Verdere verzwakking van crypto’s kan de beursindexen nadelig beïnvloeden, herstel daarentegen de weg vrijmaken voor hogere beursindices. Vanaf volgende week, mei, wordt er mogelijk meer duidelijk. Voorzetting van opgaande trend of een correctieve neergaande cyclische beweging in mei.