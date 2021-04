Ruim 146 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

quote: H.A.B.S. schreef op 25 april 2021 12:36:

[...]What's in a name...

Je hoort me niet zeggen dat Corona een simpel griepje is. Ook accepteer ik niet voor wappie oid uitgemaakt te worden of hieraan geleijk te worden gesteld.Wel ben ik van mening dat de hele aanpak, niet alleen in Nederland, totaal overdreven is en niet in verhouding staat tot de bijkomende schade.Never waste a good crisis zullen de elite/bestuurders denken. Zolang wij als schaapjes hun op de blauwe ogen geloven zal het niet veel beter worden helaas.