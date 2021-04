Sofinnova Partners meldt groter belang in Avantium

Zulke bedrijven moeten we natuurlijk maximaal pluggen, de wereld schreewt om bio plastic!!

Opnieuw een rode week voor mij, post nl daalde fors door het giga dividend,maar ook nog stevig meer, nu ja, van dat dividend ga ik denk ik aperammetjes kopen,die is wel prijzig nu, maar als je ze van dividend koopt telt dat minder,bovendien verhoog je daarmee de waarde van het toch al schitterende post div!!

Met nog een verliezer; besi, ga ik het zelfde trucje uithalen, het mooie div investeren in aperam, dan komt hij nog 3x langs van het jaar!!

Gisteren stond de vraag centraal; wie van de 3, nou voor mij is dat zeer zeker besi, zei betalen 5x zoveel dividend dan asml, daar komt bij dat zij de rit omhoog, nog minder hebben gemaakt dan de beiden a chippers, geef mij dat b tje maar, misschien rolt er nog wel een leuke verrassing uit de bus bij de cijfers, al kan dat bijna niet, want alles glanst al oogverblindend bij hen!!

Ordina poogt te gaan stijgen, na de div val, maar valt toch steeds weer terug, het div heb ik volgens mijn spelregels netjes in post nl gestopt, daar is het nu dubbel aan het werk!!

Kpn liet van de week wel een briljant helder beeld zien, thuis ben ik dat van hen gewend, maar op de beurs is het nogal eens troebel, van de week niet; kraakhelder+6,52%!!

Shelletje wordt ik best een beetje moe van, elke keer dat eentonige fletse rood, in deze tijd helemaal niet lentegroen, daar komt nog een slecht 1e kw vooruitzicht bij, ik hoop maar dat hij op de ouderwetse toer gaat, vroeger viel het dan altijd mee, maar de laatste tijd niet!!

Voor de bonen is het nog veel te koud op de tuin, dat zijn nachtgroeiers, die hebben +20 graden nodig,nou, dat zal nog wel even duren, de stokken kan ik vast wel zetten!!

Maar wat materiaal voor mijn oud metaal vrienden klaarmaken; de onvolprezen Dalmieten!!

Morgen mogen we ons weer melden bij de Kathedrale Dom,mijn plaatsje is voorin, daar mag je namelijk het giga mooie WOORD omlijsten met schoon Psalmgezang en dat doe ik nu eenmaal heel graag!!

Maandag hoop ik dat we de opgaande lijn weer terug vinden, want van de week zag de aex me niet staan, moedgevend is dat het lijkt dat in amerika de koppeling tech-chippers losser word in het voordeel van die heerlijke chipjes!!

De cijfers van ordina gaan vast meevallen en die van tante pos ook, dus ik reken op fors herstel!! SJALOOM!!!