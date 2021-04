Update: Veel meer nieuwe woningen verkocht in VS

Hmm, wel logisch, de massa verlaat de steden (te onveilig, komt geen politie meer). Men trekt dus naar de dorpjes en pittoreske plaatsjes. In Amerika kun je jouw eigen woning zo achterlaten, door de sleutels aan de bank te geven, dus hele flexibele huizenmarkt. In de grote steden is de leegstand toegenomen. De steden verpauperen letterlijk.



Maar er is nog een argument, namelijk de gratis checks van Jo Biden (U$ 300 per week).

Die checks zijn tijdelijk, maar de Amerikanen geloven dat tijdelijk een rekbaar begrip is.

Jo Biden blijft nog jaren lang het sociale stelsel ondersteunen, dus kopen, kopen en kopen.