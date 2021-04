Wall Street koerst af op hogere opening

Tsja een verhoging van de capital gains tax van 20 naar 40 procent kan maar op 1 manier worden gecompenseerd: de koersen pakweg 33% hoger zetten. Eigenlijk liever 50% hoger dan is zowel Uncle Sam blij als dat de belegger er nog wat extra's aan over houdt. Neem aan dat de FED inmiddels gebeld is om dit scenario uit te voeren.