Wall Street zakt weg

"Durven hedge funds op dit moment amper nog short-affaires aan te gaan in deze voortrazende bullmarkt, insiders weten intussen niet hoe snel ze hun aandelen van de hand moeten doen. Uit cijfers van Thomson Reuters blijkt dat de ratio verkoop/koop is opgelopen tot 143:1."



vs.



"Handelaren spraken verder van een gezonde pauze voor aandelen, terwijl er grotere winsten in het verschiet liggen. "Ik denk dat de markt zal blijven stijgen", zei marktanalist Mike Lewis van Barclays."



Zijn de zogenaamde insiders anders dan marktanalisten? Of proberen de insiders/marktanalisten met deze ronkende teksten de particulieren te verleiden om de koersen hoog te houden, totdat de insiders ook de allerlaatste stukken van de hand hebben gedaan?