Prosus investeert in Nederlandse broker BUX

Er zijn nog klanten die GEEN smartphone hebben. Zolang ik via de gewone computer niets kan doen met BUX zal dit nooit een broker kunnen worden voor me. Ik zoek wel nog een goede extra broker, omdat service en bereikbaarheid v.d. banken alleen maar minder word. ;-)



Bux zal als het verstandig is OOK gaan denken aan al die klanten die gewoon bv. via een windows computer transacties willen doen. Velen dachten in het begin alleen zaken te kunnen doen met een app. Bv. Social Deal is ook zo begonnen. Tot ze erachter kwamen (ook op aandringen van mij) hoeveel klanten NIET willen of kunnen kopen op zo'n smartphone. Ik geef het Bux (Prosus) maar even mee dat ze dat niet moeten onderschatten ;-)



En als mede AH van Prosus TIP ik ze maar even ;-)