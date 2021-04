Beursblik: Uber geen grote bedreiging voor Just Eat Takeaway

Het aandeel Uber doet nu $55.80 en had als yearlow $26,50, een geweldige op vering weer.

De bedrijfswaarde doet nu >$110 miljard op een burnrate van $7 miljard op jaarbasis.



Elke dag dat ik langs dat omgetoverde monument aan de A10 rijd schieten de tranen in mijn ogen, ze hebben een soort van kantoormuur om het monument gepland, werkelijk een schande hoe dat wereldwijde(minus de VS) hoofdkantoor van het app bedrijf eruit gaat zien.



Fiscale bescherming, alles op het 0-tarief, politieke bescherming, maximale lobby kracht, diverse ex-politieke figuren op de payrol voor de broodnodige contacten, geheel los van de lokale wetgeving blijkt dus uit de creatie van dat nieuwe hoofdkantoor.



Uber passagiers die in Amsterdam een ritje rijden krijgen via de email de bon uit Londen, een wirwar aan losstaande entiteiten via diverse landen en tropische eilanden, een oncontroleerbare wirwar aan rotzooi en ontduikingen.



Verder met uber eats, de Amsterdamse tuinsteden worden nu wekelijks overspoeld met 20 euro vouchers/coupons om de eerste bestellingen "gratis" door te krijgen.

Al verhogen ze naar "gratis" 100 euro coupons, ik laat lopen, het geeft een te vieze bijsmaak als ik erover nadenk.



Ze kopen dus marktaandeel, een euro omzet mag nu 4 euro kosten, geen enkel probleem!



Thuisbezorgd gaat in Berlijn zware tijden tegemoet, ze gaan de markt overspoelen met coupons en vouchers, de kind koeriers die gaan bezorgen zullen ook rijkelijk beloond worden, marktaandeel kopen mag wat kosten.

De marge in Duitsland gaat zwaar onder druk komen.