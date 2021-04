KPN heeft te maken met een correctie. Was eerst gezakt van 2,98 naar 2,68.

Dus correctie naar 2,87.

Flow Traders heeft ook te maken met een correctie, want de koers was gestegen naar meer dan 39 euro.

Daarnaast willen de bestuurders van Flow de aandelen natuurlijk goedkoop inslaan en hebben waarschijnlijk hiervoor stromannen ingeschakeld om de koers ff van te voren te bewerken.

Dat gebeurt wel vaker. Ahold weet hoe dat moet.