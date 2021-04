Beursblik: aandacht voor kaspositie Basic-Fit

quote: Knarf schreef op 21 april 2021 11:17:

Grootste deel van het jaar dicht. Koers hoger dan pre-corona. Schuldenlast toegenomen en inkomsten gedaald, geen winst, geen dividend.... Toch een koersverhoging. Ik ben benieuwd welke koersdoelen Kepler en ING hadden voor de uitbraak van corona... Eurootje of 50 per aandeel....???

Waarschijnlijk is Basic-Fit een van de witwasklanten van ING. Kan me anders niet voorstellen dat je positief kunt adviseren over dit aandeel..