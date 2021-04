Air France-KLM rondt kapitaalverhoging af

Een salarisrun en het is op, weg, uitgegeven, verdwenen, het is meer symbolisch denk ik, de bestaande aandeelhouders hebben hun steentje bijgedragen.



Voor een experiment vakantievlucht naar een vakantie eiland ergens bij de Middellandse Zee hebben zich 100k vrijwilligers gemeld, de animo om te vliegen is zeker nog aanwezig.



Als het weer mag zal de meute weer losgaan als nooit te voren? daar ziet het wel naar uit eigenlijk!



Maar wanneer kan en mag het weer?