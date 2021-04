140 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

Dat (140 miljoen) is slechts het begin. Voor dit feestje is afgelopen zijn meer dan een miljard mensen besmet en miljoenen overleden.



Kijk, de oorzaak is, het hele slechte coronabeleid. Zelfs het organiseren van een prikje geeft chaos en ellende (GGD totaal niet voorbereid, weg bezuinigd), Nederland is echt zo'n land wat een puinhoop maakt, van iets wat heel simpel lijkt. Het stop zetten van AstraZenica vaccins is geen eens het topje van de ijsberg.



Weet U wat het topje is.......open grenzen, een lachwekende bescherming, waarbij besmetten mensen gewoon ons land overspoelen.

Neem het vliegverbod, Brazile en Zuid Afrika zitten in de ban, maar India niet.

Laat nou net in India een dubbele mutant opduiken, die tien keer gevaarlijker is.



U kan het zelf al invullen, de dubbele mutant is al in Engeland opgedoken en geloof mij over een week ook in ons Nederland, bedankt HUGO.



Hugo en de directie van de GGD moeten niet alleen ontslagen worden. Er moet een aanklacht tegen hun worden ingedient, wegens volkerenmoord op eigen burgers.