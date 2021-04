Video: Waar zitten we in de cyclus?

We zitten aan het begin van een ongelimiteerde stijging van de aandelenbeurzen ik verwacht dat de AEX minimaal de komende 10 jaar (tot 2030) steeds sneller zal gaan stijgen tot waarschijnlijk over de 10.000 punten. dit lijkt ver gezocht maar is alleszins redelijk gezien het feit dat overheden eindelijk durven doen wat ze altijd al hadden moeten doen namelijk stimuleren. Via stimulering is het mogelijk om oneindige waarde te creeëren en dit zal zorgen voor ongekende en steeds verder toenemende welvaart hetgeen natuurlijk betekent dat winsten van multinationals exponentieel gaan stijgen en daarmee ook de koersen



Ik heb een doctorsgraad in de Economie dus ik weet waarover ik praat.