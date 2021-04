Fastned mag shop toevoegen aan oplaadstation

quote: suske wiet schreef op 16 april 2021 08:36:

ik begrijp allang de concurrentie niet meer .

De kwaliteit van het voedsel gaat zienderogen achteruit .

Droevig ,de regels over kwaliteit en controle zijn echt ondermaats .

Men kijkt ernaar en laat het op zijn beloop .

En maar medicatie slikken om ons goed te voelen

ik begrijp allang de concurrentie niet meer .De kwaliteit van het voedsel gaat zienderogen achteruit .Droevig ,de regels over kwaliteit en controle zijn echt ondermaats .Men kijkt ernaar en laat het op zijn beloop .En maar medicatie slikken om ons goed te voelen

Voedselveiligheid is nog nooit zo hoog geweest, net zoals consumentenbescherming. Maar, influencers verdienen dik geld aan het angst aanjagen van naïevelingen die maar wat graag geloven dat bio- en organisch alleenzaligmakend zijn. Influencers die achterdocht zaaien, beweren dat de wereld om zeep is en het einde der tijden nabij is. Terwijl we technologie bezitten die in staat is de meest moeilijke problemen op te lossen. En dat ook doet.