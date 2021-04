UBS vergroot belang in PostNL

Nieuwtje van de dag

Belangrijke data

Dividendinformatie PostNL

Koersdoelen analisten

Aandeleninkoop?

Dividend overzicht in NL

Grotere aandeelhouders in PostNL

Royal Mail

Waardering multiples PostNL

Waarderings multiples Deutsche Post DHL

Waarderings multiples Austrian Post

Waarderings multiples UPS

Discussie en Conclusie

Risicovrij?

- UBS Group meldt 3% in PostNL www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist... (vorig jaar op dag van AVA nog een trading update mbt Q1)- 20 April 2021 AVA www.postnl.nl/over-postnl/pers-nieuws... - 22 April 2021 ex-dividend datum (0,28 cent per aandeel)- 10 mei 2021 Q1 cijfers- 9 augustus 2021 Q2 cijfers met aankondiging interimdividend 2021Bij instapkoers van EUR4,29 per aandeel. EUR0,37 dividendbetalingen binnen 5 maanden dan ~8,6% rendement door dividenduitkeringen in 5 maanden. En dan vervolgens MINIMAAL 29 cent per jaar (~6,7%) verwacht de komende 2 jaar daaropvolgend.Eerste ex-dividend datum is op 22 april 2021 voor 28 cent dividend 2020 (~6,5%)Interimdividend 2021 (1/3 deel 2020) waarschijnlijk eind augustus en dan jaarlijks hetzelfde patroon naar verwachting.- Binnen 5 mnd dus 28+9 = 37 cent dividend- Binnen 14 mnd dus 28+9+20 = 57 cent dividend (minimaal verwacht onderneming)- Binnen 17 mnd dus 28+9+20+9= 66 cent dividend (minimaal verwacht onderneming)- Binnen 29 mnd dus 28+9+20+9+20+9 = 95 cent dividend (minimaal verwacht onderneming)Overzicht vind je hier www.postnl.nl/en/about-postnl/investo... - PostNL heeft in Q1 ongeveer 77mln cash ontvangen voor verkoop Cendris en Nexive, dit zou gebruikt kunnen worden voor een aandeleninkoop. Onderneming heeft gezegd dat dit zou kunnen met excess cash (alles beneden 1,5x ebitda oftewel ~600mln net debt). Ik schat de net debt nu conservatief in op 407mln (stand 31-12-20) - 77mln = 330mln, dus 270mln excess cash nu. Wel heeft postnl aangegeven ook naar waardetoevoegende acquisities te kijken, dus niet zeker dat er een aandeleninkoop komt.Hier een overzicht van NL beursfondsen rendementmetdividend.nl/ wel zelf corrigeren voor al betaald interimdividend svp om de vergelijking eerlijk te houden.Link naar AFM register www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist... - Kretinsky/Vesa Equity Investment heeft >5% www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist... - John de Mol heeft >5%- Norges bank heeft >3%- Acadian heeft >3%- Edingburgh partners heeft >3%- UBS Group heeft >3%- SocGen heeft meer dan 5% short gemeld. AFM bevestigd dat SocGen door Trading Book Exemption een vrijstelling heeft voor longregister. Omdat er ook (een minimale) longpositie van 4,5% is, staat SocGen niet in netto shortregister www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist... - Vele andere partijen hebben ook belangen, zie hiervoor Morningstar overzicht (tab institutions) www.morningstar.com/stocks/xmun/tntc/... Engels forum mbt Royal Mail uk.advfn.com/stock-market/london/roya... - Daar ook aandacht voor Kretinsky- GLS wil binnen 5 jaar verdubbelen in omzet door focus op internationaal en met B2C otp.tools.investis.com/Utilities/PDFD... - Focus countries en acquisities moeten groot deel upside behalen (pagina 24) www.royalmailgroup.com/media/11417/gl... PostNL heeft eind 2020 een WPA van ~EUR0,36. Een adj. net debt van EUR407mln (Barclays neemt ook deze hogere net debt uit voorzichtigheid) een EBITDA van EUR409mln en een Ondernemingswaarde (EV) van ~EUR2.552mln nu op een koers van EUR4,335Waarderings multiples voor PostNL- EV/EBITDA20 van 6,24x- Koerswinstverhouding 2020 van ~12xDPDHL heeft eind 2020 een WPA van EUR2,41. Een net debt van ~EUR13mrd, een EBITDA van 8,7mrd en en ondernemingswaarde (EV) van ~EUR73,1 nu op een koers van ~EUR49,17 finance.yahoo.com/quote/DPW.DE?p=DPW.... Waarderings multiples voor DPDHL- EV/EBITDA20 van ~20,4x- Koerswinstverhouding 2020 van 20,4- Beurskoers dd 7 april EUR37,80 en market cap EUR2,56mrd- Net debt per eind 2020 van ~EUR503mln- Ondernemingswaarde (EV) is dan EUR3,09mrd- Omzet 2020 is EUR2,2mrd- EBITDA20 is EUR302,8mln (13,8%)- Winst per aandeel 2020 is EUR1,75- Dividend 2020 is EUR1,60Waarderings Multiples Austrian PostEV/EBITDA20 van 10,1xKW is 21,6x4,2% dividendrendement(Austrian Post is een goede peer, heeft ook te maken met dalende briefpost en redelijk gelijke ebitda marge (postnl ~12,5%), focust op pakketten in de buurlanden en betaald dividend.)Koers UPS nu ~USD179,4 en Ondernemingswaarde UPS nu ~USD174mrd (waarvan ~ USD18mrd net debt). Ebitda20 van USD10,3mrd. EPS van USD8,23- Net debt/Ebitda = 1,74x (-> 2,5x is maximaal bij normale omstandigheden, dus nog USD7,7mrd ruimte momenteel om te lenen)- EV/EBITDA20 nu ~16,9x- KW van 21,7xUPS kan een eventuele overname van PostNL makkelijk betalen en het levert de aandeelhouders van UPS ook direct veel waarde op aangezien de gekochte Ondernemingswaarde op 7,5x ebitda bij PostNL (koers van EUR5,40 gelijk 16,5x ebitda waard is bij UPS.Outlook 21 PostNL houdt rekening met lockdown in Jan-Feb21, inmiddels is duidelijk dat dit langer gaat duren. Ook heeft Q4-21 straks een hogere (2mln per dag) pakketten capaciteit (dit was Q4-20 nog een probleem). Er wordt zelfs nagedacht om dit nog verder te vergroten naar 3mln pakketten per dag in de piek (was in 2020 1,7mln) volgens bronnen binnen PostNL. Al met al zal 2021 een beter pakkettenjaar worden dan 2020 verwacht ik.Huidige waardering PostNL is internationaal gezien erg laag (6,,24x ebitda20 vs DPDHL op 8,4x en Austrian Post op ~10x ebitda20)Hoog dividendrendement, onderwaardering tov sectorgenoten en mogelijk consolidatie fantasie met grootaandeelhouder Kretinsky die opbouwd in PostNL (5% nu) en al 15% in Royal Mail heeft otp.tools.investis.com/Utilities/PDFD... Of een UPS wat een meer dan dubbele waardering heeft (16,9x ebitda20) en geen goede b2c positie in Benelux heeft.-> Daarom warm pleidooi voor een normalere waardering van EUR5,10 voor PostNL obv ~7x EBITDA20, 5,5% dividendrendement en Koerswinstverhouding van 14xWilt u de koers van dichtbij volgen dan is Marketviewer een tip (ticker PNL invullen) marketviewer.equiduct.com/ De voorbeurskoers checkt u bij Euronext live.euronext.com/nl/product/equities... Disclaimer: Schrijver heeft een long positie in PostNL