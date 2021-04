Powell verwacht renteverhoging pas ruim na terugschroeven QE

En ondertussen hebben we een idioot hoge inflatie..maar volgens sommige machthebbers hebben we amper inflatie doordat we alle belangrijke componenten er uitgehaald hebben de afgelopen 20 jaar...je geld wordt ondertussen steeds minder waard...lekker hoor als je je leven lang hard gewerkt hebt en dacht te kunnen leven van de rente..ze halen alles bij je weg en wat je nog kunt kopen wordt steeds duurder