Nederland haalt bijna 6 miljard euro op

Gaat lekker zo, zo’n beetje om de week wordt er een miljardje of wat geleend, voor bijna o % rente of geld toe.

De zuidelijke EU landen- subsidiepot moet tenslotte ook gevuld worden voor wij er zelf een fractie uit terug kunnen krijgen. En nationaal loopt het natuurlijk ook gierend uit de hand. Noodzakelijke bedrijvensteun enerzijds en geen of veel minder belastingontvangsten anderzijds.

Maar eens moeten we aflossen ! Waarvan, welke melkkoe ? Aha, gelukkig is er een enorm potentieel aan pensionado ‘s waar nog zat te halen is met o.a. eigenhuizen bezit. En natuurlijk de erfbelasting kan ook nog gemakkelijk omhoog .....(overdenking van een 60 plusser)