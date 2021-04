Toediening coronavaccin Johnson & Johnson mogelijk per direct gepauzeerd - media

De berekeningen van het aantal mensen wat overlijdt tgv een vaccin, raken kant nog wal.



Kijk op 1.000.000 (1 miljoen) mensen overlijden elk jaar 13.000 mensen, bij gemiddelde levensverwachting van 75 plus.

Een doden tgv het vaccin is dus niks, te verwaarlozen. van die 13.000 doden, zijn er misschien 3.000 (0,3%) tgv corona.



Waar hebben we het over!