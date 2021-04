Omzetgroei voor Fastned

En de vergelijking met één van de peers:





"Jaarcijfers Eneco

Corona-impact op bedrijfsresultaat was zo'n €40 mln.

Dat was evenveel als de impact van Eneco's verkoop op het bedrijfsresultaat.

Nettowinst steeg omdat windparken hele jaar operationeel waren.

Corona heeft Eneco afgelopen jaar ongeveer evenveel gekost als alle kosten gerelateerd aan de overname door Mitsubishi en Chubu een jaar eerder. Dat blijkt bij de jaarcijfers die het energiebedrijf dinsdag bekendmaakte.



Corona drukte het bedrijfsresultaat met zo'n €40 mln. Daarvan was €10 mln een voorziening die het bedrijf nam, omdat het bedrijf verwacht dat het aantal faillissementen dit jaar zal toenemen. De €40 mln aan corona-impact was grofweg gelijk aan de kosten gemaakt werden voor de verkoop van het bedrijf, die in 2019 ten laste kwamen van Eneco's bedrijfsresultaat.



Goede resultaten

Eneco kampte het voorbije coronajaar met lagere vraag naar stroom, maar behaalde wel een hogere winst. Directeur As Tempelman spreekt van 'goede financiële resultaten' voor het energiebedrijf, dat begin 2020 voor €4,1 mrd werd verkocht aan Mitsubishi en Chubu.



De omzet kwam uit op €4,1 mrd, tegen €4,3 mrd in 2019. Eneco is stroomleverancier van de NS. Vooral in het eerste en het tweede kwartaal, toen Nederland voor het eerst in lockdown ging, reden er veel minder treinen. Dat raakte de omzet van Eneco. Daarnaast was het jaar uitzonderlijk warm. Daardoor gingen de gasverkopen omlaag en moest eerder ingekocht gas tegen lagere prijs op de termijnmarkten worden verkocht.



Ondanks de lager omzet steeg de nettowinst naar €118 mln, tegen €80 mln in 2019."