Uber bezorgt recordaantal maaltijden in maart

In de VS moeten ze met "terugkom bonussen" werken, een groot deel van de chauffeurs is blijvend verdwenen en zal ook niet meer terugkeren(Marketwatch)



Het kopen van marktaandeel verkopen als "groei" is niet duurzaam en houdbaar, eerder vertekend van de werkelijkheid.

$7-8 miljard dollar verbranden op jaarbasis om te "groeien" is kostbaar terwijl de beurswaarde van de app de $150 miljard nadert, aandeelhouders blijven dus bereid er geld in te steken constateren we.



In Amsterdam is op 29 juni de rechtzaak van de vakbond tegen Uber en Thuisbezorgd, er wordt geprobeerd de Vk-template af te dwingen, het kan een game-changer worden binnen de randstad



In Amsterdam is 60% van de Uber chauffeurs verdwenen, de aanrijtijd/wachttijd wordt dus steeds langer terwijl Bolt onstuimig groeit omdat veel passagiers overstappen en Uber links laten liggen.

Chauffeurs mogen niet gelijktijdig bij beide apps zijn aangesloten zijn, de meeste kiezen voor Bolt.



Nou zal Amsterdam amper 0,10% van de wereldwijde omzet doen, het bijna afgebouwde, spuuglelijke hoofkantoor(aan de A10) dat het onderliggende monument overspant belooft niet veel goeds.





Ik ben dus geen fan van het app bedrijf, het zijn niets toevoegende afromers die human capital louter als nodeloze kostenpost zien.



Ik wens de ex 2e kamerleden die volgende maand op de pay-roll komen bij het app bedrijf veel werkplezier en veel inkomsten, ze zullen op termijn worden ingehaald door de realiteit!