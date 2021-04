Beursblik: UBS verhoogt koersdoel ArcelorMittal

Heel goed nieuws. We gaan naar een decennium van grote groei voor multinationals hetgeen de wereld heel rijk gaat maken. Het MKB zal aan het eind van dit decennium helemaal verdwenen zijn en dat is alleen maar goed nieuws voor iedereen. Deze uitzuigers moeten weg en gelukkig voorziet de RESET hierin.



Wat betreft Goud en zilver: Aan het eind van dit decennium kopen we een ounce goud voor 20 dollar en een ounce zilver voor 0,50 dollarcent. Meer zijn deze metalen gewoon niet waard en de markt zal dit gaan bewijzen.



Hulde voor Claus Schwab, Rutte en De Jonge. Deze mensen verdienen een standbeeld.