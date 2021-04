Miljardenboete voor Alibaba - media

Wereldwijd is men geen beseffen dat het zo niet verder kan

Het is al veel te ver gekomen en door de macht van het geld kunnen ze manipuleren .

Heel droevig dat bij de stemming bij amazon de vakbond beweerd is .

Onder druk moeten de arbeiders lezingen bijwonen .

De druk op hen gezet en gezegd met vakbond in het bedrijf is er een verhuizing naar andere oorden niet uitgesloten .

Ongelooflijk