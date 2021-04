Olieprijs daalt licht

De oliemarkt heeft het momenteel zwaar. De luchtvaart zal nog jaren geteisterd blijven , vliegen is niet meer in.

Toch zijn er lichtpuntjes aan de horizon. Ten eerste corona zal steeds meer naar de achtergrond verdwijnen, dus zal het gewone leven weer terug keren. Daarmee neemt ook de vraag naar olie toe, ofschoon wat minder als voor 2020.



Steeds meer electrische auto's , maar vooral zuinigere auto's en de mensen gaan ook minder rijden. Overheden zullen enorme belastingen gaan heffen op brandstoffen.

Let maar op....... het nieuwe kabinet komt met wat mooie verrassingen om autorijders hard te straffen. U bent immers een milieuterrorist en dat zal U merken!



Gelukkig is er voor de OPEC nog een positief puntje binnen gehaald........Jo Biden.......

En Jo verbiedt olieboren in de Golf van Mexico en schalieolie bronnen in de USA gaan helemaal in de ban.

Amerika gaat weer olie importeren.



De prijs gaat vroeg of laat dus gewoon omhoog, waarbij een nieuwe top niet uit te sluiten is.