Heijmans verlengt syndicaatslening

Wat een mistig en behoorlijk onbegrijpelijk bericht! Geeft alleen maar wollige taal. Informatie valt zoiets niet te noemen.



Bijvoorbeeld wat zijn die duurzaamheidscriteria precies? Is als Heymans qua duurzaamheid alleen voldoet aan dat wat we samen hebben bepaald via wettelijke verplichtingen niet voldoende voor de banken?



Nieuwe prestatienormen: welke? Overigens treden de banken hier niet op als een soort kartel? Hoe zit het met de mededinging?



Groet, Jonas