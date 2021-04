Opnieuw probleem met Boeing 737 MAX

Het is duidelijk, de tijd dat westerse landen nog in staat waren om uitstekende vliegtuigen te bouwen is over. De westerse top ingenieurs zijn met pensioen en de nieuwe generatie ontbreekt het aan capaciteit en kwantiteit. Er zitten nauwelijks nog studenten luchtvaart in de klas. De westerse jeugd gaat liever bedrijfskunde of rechten studeren ipv vuilen handjes te maken.



China zal de luchtvaart gaan domineren, slechts een kwestie van tijd. Jaarlijks komen miljoenen zeer goed opgeleide chinese ingenieurs uit de schoolbanken, met een groot deel wat in de luchtvaart aan de slag gaat.



Het is te hopen dat een Chinese firma , Boeing wil overnemen, anders gaan er weer veel banen verloren in Amerika.