Video: april hele vervelende beursmaand

Goed verhaal RJ, doch een arbitrair puntje: AEX is inmiddels qua samenstelling niet vergelijkbaar met de AEX van een aantal jaren terug. De zgn. 'oude' AEX werd gedragen door voornamelijk 'Oude Economie Stocks' (Olie, ABN, Uni enz.). Huidige AEX lijkt veel op de Nasdaq en wordt 'slechts' gedragen door een klein aantal Tech Stocks. De vraag is of de rekenkundige uitkomst vergelijkbaar is met die van een aantal jaren geleden, persoonlijk denk ik van niet.