AMG haalt ruim 100 miljoen euro op met aandelenuitgifte

quote: Stroop schreef op 9 april 2021 08:32:

Pluim voor de directie

Hoezo pluim. Dit is gewoon de correctie van de stompzinninge actie van de directie een aantal jaren geleden om met geleend geld aandelen in te gaan kopen om daarmee de shorters proberen uit te roken. We weten allemaal wat het resultaat daarvan was. Maar uiteindelijk een significante versterking van de balans en dat is zeer positief nieuws.