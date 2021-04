VEB krijgt nul op rekest bij Alfen

Inderdaad, waarom zou je openheid van zaken moeten geven over je bestaansrecht in deze nieuwe technologie markt. Er zijn tal van dit soort bedrijven die allemaal azen op dezelfde projecten waar de investeringen vaak met publiek geld gefinancierd moet worden, dus moet er goedkoop worden ingeschreven. De slimste partij en vaak met de meest economische oplossing komt dan bovendrijven. Ik denk dat Alfen de beste mix heeft van oplossingen voor energie systemen. De ene activiteit zal wellicht wat verlieslatend zijn, maar zal met een andere activiteit wel gecompenseerd worden. Vergelijkend met bijvoorbeeld het Franse DBT heeft Alfen weel meer armslag en loopt al voorop in meerdere energie oplossingen.