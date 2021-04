Beursblik: Berenberg ziet Fastned versnellen

Ik koop ze vandaag voor 62,50. Als Berenberg dan nu met mij een overeenkomst afsluit om de aandelen over zeg drie tot zes maanden af te nemen voor 75 euro hebben we win win.

Ik wat ekkies in de pocket en Berenberg mag ze kopen voor 75 terwijl hun afgegeven koersdoel 91 euro is. Wie doet me wat?