Private equity doet mogelijk miljardenbod op KPN - media

Aha, dat is dus de reden van de hogere waardering laatste maanden. Ik snapte er al niks van. Vorig jaar telkens net boven de twee euro (ondanks dat KPN geen last had van crisis) en pas na het oktober bericht kwam er beweging in de koers. Maar ondanks dat er geen nieuwe berichten kwamen, bleef de koers doorstijgen. Ook hier weer meer partijen die weten wat er speelt en ik heb als particulier veel te vroeg mijn aandelen verkocht.