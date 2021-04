Nederland heeft 15 miljard euro extra nodig

quote: Rubicon schreef op 6 april 2021 17:38:

U begrijpt natuurlijk wel waar uiteindelijk de rekening in de vorm van bezuinigingen en hogere belastingen wordt neergelegd.

De rekening komt pas als het kaartenhuis in elkaar flikkert en je niet meer bij kunt lenen. Krapte op de kapitaalmarkt daar zitten we heel ver vanaf en toch weer niet want ooit komt het terug, zoals in 2008. Het wantrouwen kan er binnen een paar maanden insluipen. Dat het komt staat vast, maar tot die tijd alles prima. Wie dan leeft wie dan zorgt.