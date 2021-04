FMR verkleint belang in Arcadis

Ik maakte net als Mark de Aal een foutje, ik ga niet hevig aan het kronkelen, maar zeg gewoon, jongens, ik deed het effe verkeerd, het zou een zegen zijn als Markje ook eens leert; al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald haar wel, en misschien kan mijn goudeerlijke Kees hem wel leren; eerlijk duurt het langst, want K[n]aagje in zijn plek is een ramp voor het land en de beurs, dan toch maar liever verder met deze gevaarlijke sidderaal!!,al met al een diepe blamage voor heel de 2e kamer, ze verlagen zich almeer tot een kibbelend kleuterklasje, die enkel uitblinken in het van een mug een oliefant maken, Kees probeer de wijsheid en humor weer terug te brengen aan het binnenhof!!

Het korte handelsweekje was schitterend lentegroen voor mij, al zit je nu bijna te bibberen bij de peur [kachel]!

Opnieuw scoorde besi het hoogst bij mij, die taiwannese chipbakker wil voor 100miljard nieuwe ovens, nou, dat klinkt de nederlandse chipboeren als wonderschone muziek in de oren, besi juinde maar efkens 10,7% in de plus, maar ook aperammetje en post nl gingen als een speer, een grote amerikaanse zakenbank ziet de nikkelvraag de komende 10 jaar met 30% p/j stijgen, apertje nam vast een voorschotje +8,56%, post nl blijft natuurlijk profiteren van de uiterst gebrekkige corona politiek, zolang we niet gaan werken aan de eenvoudige vaccin politiek van de SCHEPPER, ook nog een keer zonder bijwerkingen, verhoog de gezondheid van de mensen tot maximaal, rechtstreeks uit de natuur, dan kan je zonder noemenswaardige problemen de volksimmuniteit sterk verhogen, maar ook hier blijven de angsthazen de regie houden, klein winstpuntje; post nl blijft profiteren van dit getob!!

Ordina wil maar geen meters maken, ik denk dat dit mede komt door hun uiterst gebrekkige dividend communicatie, de aandeelhoudersvergadering, komende donderdag maakt dit misschien goed!

Ook shelletje is de weg naar boven behoorlijk kwijt, alleen het bericht, dat Mallorca meer open gaat voor toerisme, deed Lufthansa haar vluchten verdubbelen van 30 tot 60 per dag, nou dan denk je shell +50c, niet dus,ook de bnr file meldingen, die langzaam maar zeker uitbreiden stuwen [nog] niet!

De piepers moeten vandaag eigenlijk in de grond, maar daar gaan ze dan liggen rilbibberen, dat schiet ook niet op en zaaien is bij deze temperaturen ook geen optie, nog maar een beetje slopen, denk ik, want bij de Dalmieten blijft het feest en het spreekwoord leert; je moet het ijzer smeden als het heet is!!

Morgen blij zingen rondom het getuigenis van de opgestane HEILAND, een paaslied zegt het zo mooi; HIJ steeg uit het graf, door eigen kracht, want HIJ is GOD bekleed met macht!!

Maandag nagenieten van het paaswonder!, dinsdag hoop ik dat het schitterende banenrapport van uncle Sam, de beurs verder omhoog doet steigeren!!SJALOOM!!!