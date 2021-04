AEX naar nieuw record in Paasweek

"Er ligt een heel grote correctie voor de AEX op de loer", waarschuwde technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING voor de camera van ABM Financial News. Hij sluit daarbij een crashachtige daling van 200 punten niet uit.



Lijkt me voorlopig echt niet gebeuren en zekers niet nu er na het infrastructuur pakket nog eens een extra pakket steun in de USA komt .

Daarmee zou het nieuwe steunpakket van de president een totale waarde van 3 biljoen tot 4 biljoen dollar kunnen krijgen. Dat investeringsprogramma komt bovenop een eerder coronasteunpakket van 1,9 biljoen dollar

.

In Europa ook volop ECB steun .En een moneyflow instroom van ongekendheid op AEX .

Dit geeft aan dat er nog nooit zoveel geld als afgelopen kwartaal naar Nederlandse aandelen is gevloeid.



De Nederlandse moneyflow indicator staat thans op het hoogste punt ooit. Misschien is dit record wel veel belangrijker dan dat van de AEX,