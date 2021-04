leuk stukje:

Vermogensbeheerder Cees Smit van Today's Group is negatief gestemd over de markt.

Daar zijn ze het woordje "altijd" vergeten: Cees is altijd negatief gestemd.



"Koop een put spread onder je portefeuille", aldus Smit.

Dat is wel een goede tip als je een flinke correctie als mogelijkheid ziet