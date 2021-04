129,5 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

Een pandemie is als er 3 tot 5% van de wereldbevolking sterft, 220 miljoen tot de 350 miljoen mensen. Wybren van Haga zegt dat de PCR test niet goed is, de World Health Organisation zegt dat 90% van de PCR testen niet goed zijn, wanneer weet je dan of je bij die 10% zit. Een rechter in Oostenrijk heeft gesproken dat deze test foutief.Laten we gewoon leren omgaan met Corona net zoals met de griep, het gewoon accepteren dat het er is en gewoon het leven weer oppakken, er gaat nu veel meer kapot. De 1.5 Meter maatregel en de mondkapjes plicht is niet bewezen dat het werkt volgens Wybren van Haga.