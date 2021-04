Britse industrie groeit harder

Dit is schitterend nieuws en bewijst dat echte stimulering echt waarde creëert.



Alle haters van MMT hebben ongelijk gehad, MMT kan wel degelijk waarde creëeren. We zitten op een onuitputtelijke goudmijn (de euro) en daarmee kunnen we nu eindelijk de economie oneindig laten groeien en iedereen kan nu eindelijk echte welvaart krijgen (ook vluchtelingen zullen in deze grote welvaart gaan delen).



Hulde voor de Britse overheid en ga zo door zou ik zeggen.