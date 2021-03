Webwinkel Kijkshop.nl is failliet

quote: Branco P schreef op 31 maart 2021 20:33:

Huh, kunnen webshops ook failliet gaan? Nee toch? Alle webshops worden toch stuk voor stuk goudmijntjes, zoals Amazon? Of misschien toch niet...

Het was ook de eerste "webshop" waar je het gewoon in de winkel moest ophalen, het niet retourneren was waarschijnlijk de doodsteek.Ik heb menig papiertje ingevuld voordat ik naar het afhaalluikje ging, de hele winkel altijd maximaal twee medewerkers.De naam "Kijkshop.nl" kan nog best wat opbrengen schat ik zo in.