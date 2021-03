ECB hoopt dat blokkade coronaherstelfonds snel wordt verholpen

quote: Pl@y 2 g@!n schreef op 31 maart 2021 14:40:

Het kan niet op. Wie o wie gaat uiteindelijk de rekening betalen?.. Hebben we over enkele jaren nog iets te zeggen?..

Het kan niet op. Wie o wie gaat uiteindelijk de rekening betalen?.. Hebben we over enkele jaren nog iets te zeggen?..

De geschiedenis herhaalt zich en dit is je antwoord:The Weimar Republic (German: Weimarer Republik ['va?ma?? ?epu'bli?k] ()) was the German state from 1918 to 1933, as it existed as a federal constitutional republic.We leven nu weer in de periode van 1918 tot 1933. 1919 was de Spaanse griep (Corona nu) en 1929 de grote depressie (die komt nog).Eerst centralisering en een plan-economie (daar is EU hard mee bezig met "green deal", "green bonds" en andere onzin), daardoor hyperinflatie en inleveren vrijheid (aan de EU), waarna de dictator die dankzij dit gekut opstaat (op EU niveau dit keer) hier gretig gebruik van maakt. Het eindigt in oorlog en stopt pas na oorlog.Afzender: een gemiddelde millennial die geen huis kan kopen.