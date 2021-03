Beleggers kopen veel verpakte hypotheken voor woningverhuur

quote: MD2018 schreef op 31 maart 2021 13:58:

Huurmarkt in Den Haag en omstreken zie je nu heeeeel veeeeel aanbod en dit komt omdat de expats weg blijven. Voor ons prima want de verhuur prijzen 'duurdere' segment dalen al een tijd hier. Dit kan niet anders dan een fiasco worden. Huizen zie ik nu soms al half jaar of langer leeg staan. Dan is je rendement volledig verdampt en kan je misschien maar beter verkopen in deze verkopers markt...

Er is nog iets ergers aan de hand als ik er goed over nadenk. Woon ook in Den Haag en moest even tijdelijk huren wegens de late oplevering van mijn nieuwe woning. Ik onderstreep wat jij nu stelt. Maar er is nog meer aan de hand. Veel professionele beleggers brengen hun vastgoed onder in een B.V. De huizen staan dus op de balans tegen een waarde die gekoppeld is aan de huuropbrengsten. Als deze huuropbrengsten dalen staat er dus minder Eigen Vermogen op de balans ten opzichte van de leningen die de banken hebben verstrekt. Ben benieuwd wat de impact hiervan is als deze beleggers hun rentevaste periodes aflopen en de huren blijven dalen in dit segment.