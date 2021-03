Energieprijzen stuwen inflatie in eurozone

Dit is onzin, er komt geen inflatie. Jerome Powell heeft toch duidelijk aangegeven dat geldcreatie nooit voor inflatie zal zorgen.



Of denkt de schrijver dezes dat hij het beter weet dan powell?



Het vergroten van de geldhoeveelheid zorgt nooit voor inflatie, dit is de eerste les die economen krijgen, en ik ben toevallig ook econoom.