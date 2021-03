Maaltijdbezorger Deliveroo keldert bij beursdebuut in Londen

En Stijn Verstijnen had zijn Lamborghini al besteld, nu zal hij het moeten doen met een scooter - waar ook de bezorgers op rijden in weer en wind voor een habbekrats.

Stijn Verstijnen: "Onze bezorgers gebruiken Deliveroo vaak als bijbaantje en willen flexibel zijn"

Dat zullen ze wel moeten want alleen van het salaris van Deliveroo kunnen ze niet rondkomen.