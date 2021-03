Bill Gates en Li Ka-shing investeren in vliegtuig op waterstof

Een leuk voorbeeld. De Embraer E2, een nieuw toestel voor ongeveer 80 passagiers, heeft ongeveer 1.5-2 miljard gekost om te ontwikkelen, met de beproefde methode van gewone kerosinemotoren. Ik neem toch aan dat 50-100 passagiers in de waterstofwereld een "groot toestel" wordt genoemd. Toestel kost 40-50 miljoen per stuk na kortingen. Een groot waterstoftoestel zal niet goedkoper zijn dan dat. Maar toch denken de waterstofheren "de totale kosten van het programma om grotere vliegtuig te ontwikkelen zullen ongeveer 250 miljoen dollar bedragen". Dus jij gaat een geheel experimenteel en technologisch onbeproefd toestel kunnen ontwikkelen voor de prijs van pakweg 3 a 4 nieuwe toestellen?



I call bullshit.



Wat hier gedaan wordt is gewoon een klein "prototype" maken door in een klein bestaand vliegtuig wat batterijen te leggen + een brandstofcel. En heel trots lopen doen dat ze een uurtje electrisch kunnen vliegen. Vooral om grote investeerders te paaien voor het "grote model" wat er economisch en natuurkundig gezien nooit gaat komen. Echt een signaal van de tijd dat dit soort charlatans tientallen miljoenen op kunnen halen aan domme overheidssubsidies alsmede wat rijke investeerders die graag hun imago willen opvijzelen. Er is toch geld in overvloed.