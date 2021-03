Omzet Fastned omhoog door meer elektrische auto's op weg

Fasted heeft geen toekomst. Nul. Ik heb een elektrische auto en er 100.000 KM mee gereden. Hoe vaak heb ik geladen bij Fastned? 0 keer. Hoeveel keer bij Tesla superchargers? Misschien 30 keer, ik denk overigens nog niet eens.



Mijn gebruikelijke ritten in Nederland zijn maximaal 400 km. Soms wel 600 km, maar dan laad ik tussentijds op de locatie van de afspraak. Elke dag kan ik thuis opladen (en ik realiseer mij dat niet iedereen die luxe heeft, maar in alle buurten staan of komen openbare laadpalen).



Als ik dan op vakantie ga, is het tesla supercharger netwerk het beste. Kosten per KwH zijn 25 cent. Bij fastned is dat 71 cent (!). Dan is het tanken bijna net zo duur als rijden op diesel. Bij normale openbare "traagladers" (accu in 5 uur vol) is het gemiddeld 35 cent per KwH.



Hier komt een toenemende concurrentie bij: Shell recharge, total laders, Esso laders, enzovoort. Fastned is niet onderscheidend. Blijft alleen overeind doordat er telkens kapitaal naartoe gaat. Over een paar jaar plopt de bel en is het een mooie buit voor de grote jongens, zoals Shell.



En vervolgens: in 2025 rijden de beste elektrische auto's 1000 km op een lading. Wat moet je dan nog tussentijds bij Fastned? Het wordt in mijn optiek hooguit wat als het vrachtverkeer overstapt op elektrisch.