Spaartaks volgens rechter niet in strijd met Europese regels

Vanwege de te verwachten eeuwig stijgende beurzen en eeuwig (tot 10 miljard) stijgende bitcoin koers kan het rendement van spaargeld wel naar bijvoorbeeld 50% worden opgehoogd per jaar. Als we daarover vervolgens 52% belasting heffen jaarlijks dan kan de overheid makkelijk het hele begrotingstekort en de schuld in 5 jaar aflossen.



Dan zou uiteraard wel iedereen in bitcoin en aandelen moeten gaan die spaargeld heeft.