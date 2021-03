AEX-index sluit voor het eerst sinds 2000 boven de 700 punten

Wie u nog instapt en aan dit piramidespel meedoet, zal over een paar maanden huilen.

De top wordt -denk ik- in mei 2021 gemaakt en dan zal er wel iets komen, waardoor de beurzen flink zullen dalen. Is altijd zo gegaan en waarom zou het nu anders zijn. Beurshandelaren weten wel hoe zij dit moeten gaan aanpakken.

Is mijn gedachte......het kan natuurlijk anders gaan.

De beurs is nu eenmaal niet te voorspellen, ook niet met de gedachte dat deze naar 800 punten zal gaan.