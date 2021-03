IMF: vooruitzichten wereldeconomie beter door coronasteun Biden

Dit is wederom het bewijs van het feit dat de US dollar beter is dan goud. Dit zie je ook al in de elke dag dalende koersen van goud ten opzichte van de dollar. De Verenigde Staten zitten op een onuitputtelijke goudmijn (de US dollar) welke gesteund word door de overheid.

Als Biden het MMT instrument samen met Janet Yellen goed gaat inzetten en genoeg geld gaat drukken om de VS en de wereld uit de crisis te helpen dan kan de wereld een nieuwe gouden eeuw tegemoet zien van alleen maar toenemende welvaart en uitroeiing van armoede in de derde wereld. Dan kan armoede en crisis voorgoed uitgebannen worden en zal de wereld nooit meer armoede en honger kennen.



HUlde voor Biden en voor Yellen, twee kanjers die mijns inziens een standbeeld verdienen.