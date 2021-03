Haven Rotterdam: nog onduidelijk wanneer schip Suezkanaal komt

De FNV heeft groot gelijk. Je moet het ijzer smeden als het heet is. en er ligt behoorlijk wat achterstallig onderhoud bij de beloning van de havenwerkers.

Na meer dan 10 jaar sociale kaalslag mag er wel meer aandacht komen voor de mannen en vrouwen die het echte werk opknappen. En dat zijn niet de heren als Witteveen die al jammeren als er nog genoeg voorraad is.

Trouwens: je kunt de spullen ook in de EU bestellen dan heb je geen last van het Suez-kanaal en niet van de evt. staking in de haven.