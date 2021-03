AEX sluit net onder grens 700 punten

De AEX verder up na sluiting Amsterdam(nu +0,65%), Wallstreet achterna, onze mini-beurs zal altijd volgen, nieuwe records, all time highs, hogere waardringen, oppompen tot in de hemel.



In mijn ogen gaat het nu lachwekkend aandoen, de aandelen beurs staat los van de economie, het een heeft niets meer te maken met het andere, ze negeren elkaar volkomen.



Is dat goed? ja.

Is het geloofwaardig? nee.

Is het gevaarlijk? nee.

Is het symbolisch? ja



Dinsdag en woensdag kunnen het eerste kwartaal 2021 naar absolute hoogtepunten brengen, de excell sheets zullen niet liegen: maximale rendementen tot wel 15% in een kwartaaltje, hedgeclubs kunnen naar de +25% gewoon omdat ze het "goed doen"



Gratis geld bestaat!