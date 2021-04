'Kortingen op adviesprijzen bij webwinkels misleiden consument'

De consument wil graag misleid worden, wat maakt het uit? We denken dat iets duurzaam is, of lekkerder, of goedkoper, of beter, maar 9 van de 10 keer komen we bedrogen uit. Zo zit de commercie in elkaar. A-merken zijn vaak niet beter dan B-merken, iets wat op ooghoogte staat heeft meer marge, voordeelverpakking is nog wel eens duurder, zo zijn er tal van voorbeelden. Kijk goed uit je doppen, kijk naar reviews en vergelijk, zou ik willen adviseren.