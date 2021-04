Update2: FDA adviseert pauze toediening coronavaccin Johnson & Johnson

Om dit in perspectief te plaatsen:

6 personen op 7.000.000 vaccinaties.

Als ik die verhouding zie, dan prik mij maar met Johnson & Johnson of een van de andere vaccins.



Personen die proberen de vaccinatiebereidheid te ondergraven, moeten ook niet zeuren dat de terrassen en winkels niet open kunnen, en die welverdiende vakantie niet mogelijk is, etc.



Bedenk:

In de VS zijn meer corona doden te betreuren dan dat er in de eerste en tweede wereldoorlog en Vietnamoorlog samen sneuvelden (en dat in dik jaar pandemie). Dankjewel Trump, gewoon ontkennen dan bestaat het niet.



Mensen overlijden ook aan bijwerkingen van gewone medicijnen, hoe vervelend dat ook is.